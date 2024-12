Heute werfen wir einen Blick auf das aktuelle Wetter in unserem wunderschönen Cala Millor, am 2. Dezember 2024, unter dem Zeichen der Wolken. Vergessen Sie nicht Ihre Jacke, da die Temperaturen etwas niedriger als gewöhnlich sind, aber keine Sorge, kein Regen ist in Sicht! Die wunderhübsche Stadt Cala Millor punktet trotz voller Wolkendecke und bietet dennoch ein angenehmes Klima, um die mallorquinische Kultur und Landschaft zu genießen.

Temperaturen durchgehend

Die Temperaturen scheinen sich heute an der kühleren Seite zu halten, wobei die Mindesttemperatur bei 13,29ºC liegt und die Höchsttemperatur bei 18,34ºC. Am Morgen können wir eine Temperatur von 13,29ºC erwarten, während sie tagsüber bis auf 17,06ºC ansteigen wird und am Nachmittag auf 16,07ºC abfällt. Zum Ausklang des Tages wird die Temperatur auf 15,09ºC in der Nacht sinken.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der tatsächlichen Temperaturen fühlt sich das Wetter etwas anders an. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 12,95ºC, tagsüber wird es sich bei einem angenehmen 16,78ºC anfühlen, während es sich am Nachmittag auf 15,98ºC abkühlen wird. In der Nacht wird es sich dann bei moderaten 14,77ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt noch einige zusätzliche Informationen für die Wetterliebhaber unter uns: Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 75%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,88m/s aus Richtung 242º wehen, mit Böen, die bis zu 7,49m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 100%, das bedeutet, der Himmel wird voll von Wolken sein, aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit liegt heute bei 0%.

Wir hoffen, Sie genießen Ihren Tag in Cala Millor, ein Ort, der auch bei niedrigeren Temperaturen und trotz Wolken, immer seinen Charme bewahrt. Bleiben Sie sicher und warm und denken Sie daran, das Wetter ist nur ein kleiner Teil dessen, was unseren schönen Ort so speziell macht.