Der romantische Fischerort Port d'Andratx erwartet heute unter der allgegenwärtigen dichten Bewölkung liegengebliebene Temperaturen. Trotz der trüben Aussichten bleiben die Temperaturen mild, und weisen keine navigierenden Schwankungen auf, perfekt also für einen entspannten Tag im gemütlichen Heim.

Überschaubare Temperaturschwankungen

Unser heutiger Temperaturmesser zeigt raumtemperatureähnliche Werte an. Mit einer minimalen Temperatur von leicht kühlen 16.02ºC und einer maximalen von angenehmen 18.19ºC, lässt das Wetter in Port d'Andratx niemanden frieren. Unsere genauen Messungen deuten darauf hin, dass wir den Morgen mit 16.29ºC starten, am Mittag auf 18.03ºC hochklettern, am Nachmittag kaum mit 17.65ºC abkühlen und die Nacht mit milden 17.34ºC beschließen.

Gefühlte Temperaturen wie aus dem Bilderbuch

Unsere speziellen Sensoren berichten über ein relativ gleichbleibendes thermisches Empfinden während des gesamten Tages. Ab dem Morgen mit 16.12ºC, während des Tages bei 18ºC, am Nachmittag bei 17.69ºC bis hin zur Nachtempfindung von 17.32ºC, bleibt das Wetter durchaus, um die Tradition zu zitieren, "unwetterleuchten".

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Tritt man heute aus der Türe, wird man von einem Atmosphärendruck von 1023 hPa begrüßt, gepaart mit einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 81. Zweifellos ist die Luft heute deutlich gesättigter als üblich. Zum Wind gesellen sich Geschwindigkeiten von 4.58m/s in eine Richtung von 231º und Böen von 5.34m/s. Trotz der vollen Wolkendecke von 100% zeugen unsere Informationen von einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, sodass wir uns in Port d'Andratx auf einen trockenen, wenn auch bewölkten Tag freuen dürfen. Ganz im Sinne des Sprichwortes "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung." Seien Sie also vorbereitet und genießen Sie den Tag in unserem geliebten Port d'Andratx.