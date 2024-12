Im malerischen Santanyí können Einwohner und Besucher sich heute auf einen Tag mit wolkigen Bedingungen vorbereiten. Mit Temperaturen, die zwischen 14.38ºC und 17.99ºC liegen, wird es ein relativ milder Tag auf dieser schönen Insel Mallorca. Trotz der Wolken ist die Regenwahrscheinlichkeit für den heutigen Tag null, was bedeutet, dass man trotz der grauen Himmel trocken bleibt.

Die Temperaturen

Wir beginnen den Tag mit einer erwarteten Morgen-Temperatur von 14.39ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 17.61ºC an und kühlt dann auf 16.58ºC am Nachmittag ab. Die Nachttemperaturen sinken dann auf 15.65ºC ab, was für einen angenehmen Abend sorgt, besonders wenn man einen Spaziergang durch die historischen Straßen von Santanyí plant.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie fühlt es sich eigentlich an? Morgens fühlt es sich etwa wie 14.1ºC an, während die Tageshöchsttemperatur ein gefühltes 17.52ºC erreicht. Am Nachmittag wird es sich etwas kühler anfühlen, mit einer gefühlten Temperatur von 16.57ºC und zum Schluss fühlt es sich in der Nacht etwa wie 15.57ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit spielen eine wichtige Rolle für das Allgemeinbefinden und sie sind heute wie folgt: Der atmosphärische Druck beträgt 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.97m/s aus Richtung 249° wehen und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 8.98m/s erreichen. Zusammengefasst: Es wird ein eher bewölkter Tag in Santanyí, aber mit angenehmen Temperaturen und ohne Regen. Also packen Sie Ihre Jacke ein und gehen Sie hinaus, um den Tag zu genießen!