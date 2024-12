Stellen Sie Ihre Regenkabine zurück ins Schrank, liebe Santa Ponsa-Bewohner und -Besucher! Das Wetter heute verspricht, meistens mild zu sein, mit einer vollständigen Wolkendecke, jedoch ohne Aussicht auf Regen. Schauen wir uns die detaillierten Wetterdaten für den 02. Dezember an, um ein klares Bild von dem zu erhalten, was uns in den verschiedenen Tagesphasen erwartet.

Die Temperaturverläufe Heute erleben wir in Santa Ponsa einen milden Tag mit einer Mindesttemperatur von 14.69ºC und einer Maximamtemperatur, die bis zu 18.12ºC ansteigt. Der Tag beginnt mit relativ frischen 14.83ºC am Morgen. Am Tag wird das Thermometer bis zu angenehmen 17.9ºC hochklettern. Der Nachmittag bleibt ziemlich konstant mit 16.74ºC, während der Abend und die Nacht uns auch milde Temperaturen von 16.14ºC bieten wird. Das thermische Gefühl Zum Glück liegen die gefühlten Temperaturen ganz nahe bei den tatsächlichen Temperaturen. Morgens empfinden wir 14.56ºC, welches steigt bis zu 17.83ºC am Mittag. Die gefühlte Temperatur bleibt am Nachmittag gleich wie die wirkliche, 16.74ºC. Und die Nacht wird uns ein ähnliches Gefühl wie der Morgen bringen, mit 16.08ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Den heutigen Tag werden wir unter einem Atmosphärendruck von 1023 hpa verbringen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80%. Der Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 4.44 m/s aus der Richtung 243º treffen und könnte dazu Böen von 5.37 m/s erreichen. Die Bewölkung liegt bei vollen 100%, aber es besteht keine Wahrscheinlichkeit für Regen. Genießen Sie also die Wolkenpracht des Dezemberhimmels in Santa Ponsa, gepaart mit den milden Temperaturen und dem frischen Wind. Ein idealer Tag für einen ruhigen Spaziergang am Strand oder für die Erkundung der lokalen Sehenswürdigkeiten, ohne Angst vor einem plötzlichen Regenschauer. Bleiben Sie auf dem Laufenden über den neuesten Wetterbericht, um Ihren Tag bestmöglich zu planen.