Ein frischer Dezembermorgen begrüßt die Bewohner von Palma am 03. Dezember 2024 mit leichtem Regen und etwas kühleren Temperaturen. Die Insel Mallorca, bekannt für ihr meist sonniges und mildes Klima, zeigt uns heute einen anderen, doch charmanten Charakter. Trotz der trüben Wetterprognose sollte uns dies die Schönheit und Einzigartigkeit des Eilands, die sich gerade im Winter in einem völlig anderen Licht zeigt, nicht vergessen lassen. In der Tat ist es sogar diese Variabilität, die Mallorca zu einem das ganze Jahr über beliebten Reiseziel macht.

Temperaturen: Von mild bis frisch

Die Temperatur am Tag wird auf erfrischende 17.16ºC klettern, aber seien Sie vorsichtig, denn in der Nacht wird es auf etwas kühlere 14.23ºC absinken. Wir beginnen also den Tag mit 13.19ºC am Morgen und erwarten 13.83ºC am Nachmittag. All dies deutet darauf hin, dass es sicherlich eine gute Idee ist, einen Pullover bei unseren täglichen Aktivitäten auf der Insel griffbereit zu halten.

Gefühlte Temperaturen: Ganz schön frisch

Aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass die Wetterbedingungen nicht nur von der tatsächlichen Temperatur abhängen, denn das thermische Gefühl wird ein wenig niedriger sein. Morgens wird es sich wie 12.81ºC anfühlen, während es tagsüber auf 16.76ºC steigen wird. Am Nachmittag können wir eine gefühlte Temperatur von 13.36ºC erwarten und in der Nacht wird es sich wie 13.64ºC anfühlen. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass es ein frischer Tag auf der wunderschönen Insel Mallorca sein wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Der Tanz der Elemente

Der atmosphärische Alleskönner, der Luftdruck, wird bei soliden 1021 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit, auf die wir einmal einen genaueren Blick werfen sollten, wird 70% betragen. Jetzt zum Wind: Es wird eine mäßige Brise geben, mit einer Windgeschwindigkeit von 3.52 m/s und Böen bis zu 4.75 m/s. Zur allgemeinen Orientierung, der Wind weht in Richtung 356º. Und zum Schluss: ein perfekter wolkenverhangener Himmel mit 100% Bedeckungsgrad und 37% Regenwahrscheinlichkeit - genau das richtige Wetter, um sich mit einem guten Buch in ein gemütliches Café zu setzen. Genießen Sie das Wetter!