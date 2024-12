Wir präsentieren Ihnen hier die detailgenaue Wettervorhersage für Sóller am 3. Dezember 2024. An diesem Tag wird Sóller unter einer starken Wolkendecke liegen und einen leichten Regen erleben, typisch für die beginnende Winterzeit auf Mallorca. Die Wetterbedingungen werden sich auf das Thermometer auswirken, welches die niedrigste Temperatur von 12.91ºC und die höchste von 16.82ºC anzeigen wird.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Die Temperaturen in Sóller werden eine interessante Dynamik aufweisen. Am Morgen erwarten wir eine angenehme Temperatur von 13.05ºC. Im Laufe des Tages wird das Thermometer auf 15.99ºC hochklettern, um am Nachmittag wieder auf 13.1ºC abzusinken. Wenn sich die Nacht über der Stadt ausbreitet, können Sie mit einer fast gleichbleibenden Temperatur von 13.07ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen? Unseren Berechnungen zufolge werden die gefühlten Temperaturen morgens bei etwa 12.68ºC liegen. Tagsüber wird es sich leicht wärmer anfühlen, nämlich 15.63ºC, bevor das gefühlte Thermometer am Nachmittag auf 12.53ºC abfällt. Nach Einbruch der Dunkelheit wird es sich durch die feuchte Luft bei 12.34ºC etwas kälter anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Zum Wettergeschehen in Sóller gehören natürlich auch die Angaben zum Luftdruck, der bei 1022 hPa liegen wird, und die Luftfeuchtigkeit, die sich auf 76% belaufen wird. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.07 m/s aus der Richtung 348º wehen, wobei gelegentlich Böen mit bis zu 4.13 m/s auftreten können. Beachten Sie auch die hohe Wolkendecke von 99% und die Regenwahrscheinlichkeit von 84%, die den Tag prägen werden.