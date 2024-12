In Cala Millor wartet ein typisch herbstlicher Tag auf die Bewohner und Besucher. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, ist es ratsam, den Regenschirm mitzunehmen. Trotzdem sollten die Temperaturen relativ mild bleiben, ideal für diejenigen, die trotz des Wetters die schöne Umgebung erkunden möchten. Die Wolkendecke bleibt mit 95% ziemlich dicht und der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.24m/s.

Ein Blick auf die Temperaturen

Obwohl der Himmel bedeckt ist, zeigt das Thermometer erfreuliche Zahlen. Die erwartete Mindesttemperatur beträgt milde 13,7ºC, während die maximale Temperatur bei 16,01ºC liegt. Am Morgen können wir mit angenehm milden Temperaturen von rund 14,99ºC rechnen, die sich im weiteren Tagesverlauf auf ein Maximum von 16,01ºC erhöhen. Am Nachmittag und in der Nacht werden die Temperaturen auf 13,7 bzw. 13,86ºC absinken.

Die gefühlten Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die manchmal aufgrund von Wind, Luftfeuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung von den gemessenen Temperaturen abweichen können, bleiben nahezu konstant mit dem Thermometer. Morgens werden Sie sich bei 14,53ºC wohl fühlen, tagsüber bei 15,57ºC, nachmittags bei 13,32ºC und nachts sinken sie leicht auf 13,31ºC.

Details zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck, ein für Gesundheits- und Wettervorhersagen wichtiger Faktor, wird bei stabilen 1022 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 73%, so dass Sie eine angenehme Frische in der Luft spüren werden. Für die Fans von küstennahen Aktivitäten zeigt der Windkompass 15º mit einer Geschwindigkeit von 4.24m/s und Böen von bis zu 5.62m/s.