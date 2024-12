Die Wetterprognose für Santanyí bringt uns in die idyllische Insel Landschaft Mallorcas, wo uns heute, am 3. Dezember 2024, ein Tag mit mäßigem Regen erwartet. Trotz des trüben Wetters bleibt die Temperatur mit Werten zwischen 14.23ºC und 17.45ºC angenehm mild. Sowohl Morgen-, Tag-, Nachmittag-, als auch Nachttemperaturen sind harmonisch und abgestimmt, was typisch für das mediterrane Klima dieser Jahreszeit ist.

Temperaturverlauf des Tages Die Temperaturen in Santanyí starten morgens früh mit angenehmen 14.48ºC. Mit einer leichten Erhöhung erreichen wir am Tag mit 17.41ºC den Höhepunkt. Am Nachmittag flacht die Kurve auf 14.25ºC ab und erreicht zum Abend hin und über die Nacht einen Wert von 14.34ºC. Gefühlte Temperaturentwicklung Das thermische Gefühl unterscheidet sich nur marginal von den tatsächlichen Temperaturen. Morgens bei angenehm milden 14.15ºC, steigt das tatsächliche Gefühl am Tag auf 17.03ºC. Mit dem Eintritt des Nachmittags und des Abends fühlt es sich kühler an mit einem Gefühlswert von 13.95ºC und schließlich 13.89ºC in der Nacht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, und Wind Die Bedingungen auf Mallorca sind ideal für mäßigen Regen mit einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 70%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.49m/s aus Richtung 79º, mit Böen bis zu 6.09m/s. Mit einer Wolkendecke von 93% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, ist der Regenfall in Santanyí heute eine hundertprozentige Garantie.