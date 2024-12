Der heutige Tag in Cala Rajada wird eine Mischung aus milden Temperaturen und leichtem Regen sein, der den Charme des Winterwetters in Mallorca zeigt. Trotz des Nieselns bleibt die Temperatur mit einer leichten Abkühlung am Nachmittag angenehm und behaglich.

Temperatur in Cala Rajada Wir beginnen heute Morgen mit prognostizierten 15.92ºC, die weiterhin bis zum Tag bei rund 15.73ºC stabil bleiben. Im Laufe des Nachmittags wird die Temperatur auf etwa 14.18ºC sinken und in der Nacht bei einer niedrigsten Temperatur von 14.28ºC verweilen. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 17.15ºC und hält uns warm trotz leichter Regenfälle. Das Gefühl der Temperaturen Trotz der realen Messwerte kann das tatsächliche Gefühl etwas davon abweichen. Regen kann uns oft kühler vorkommen lassen, als es in Wirklichkeit ist. Das thermische Gefühl wird morgens bei 15.45ºC liegen, tagsüber 15.37ºC, am Nachmittag auf 13.79ºC sinken und in der Nacht leichte 13.75ºC erreichen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck für Cala Rajada liegt heute bei 1022 hPa. Eine hohe Luftfeuchtigkeit von 77% zeichnet sich aus – typisch für einen regnerischen Tag. Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 5.22 m/s aus Richtung 326º, mit Böen bis zu 7.3 m/s. Bitte beachten Sie, dass bei solcher Windgeschwindigkeit vorsichtig sein sollte wenn Sie unterwegs sind. Zum Abschluss, die Wolkendecke beträgt heute 96% und die Regenwahrscheinlichkeit steht bei vollen 100%, was bedeutet, dass Sie auf jeden Fall einen Regenschirm mitnehmen sollten, wenn Sie das Haus verlassen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das echte winterliche Wettererlebnis auf Mallorca, in Cala Rajada!