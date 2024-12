In der Enklave des Mittelmeers erwartet uns am vierten Dezember ein klassisches Winterwetter, das durch eine stetige Mischung aus mäßigem Regen und wechselhaften Temperaturen gekennzeichnet ist. Für diejenigen, die Palma de Mallorca besuchen werden, ist es ratsam, sich auf diese Wechselhaftigkeit einzustellen und sich entsprechend vorzubereiten. Unser heutiger Artikel konzentriert sich ausschließlich auf die Wettervorhersage für Palma am 04. Dezember 2024.

Die Temperaturschwankungen im Verlauf des Tages

Mit minimal angesetzten 10,88ºC und einem Maximum von 13,94ºC bietet der Tag eine eher kühle Temperaturspanne. Der Morgen beginnt mit gemäßigten 12,53ºC, fällt tagsüber leicht auf 12,3ºC und kühlt sich am Nachmittag auf 11,18ºC ab. In der Nacht erwärmt sich das Thermometer dann wieder auf 13,39ºC. Es empfiehlt sich also, mit diesem wechselnden Szenario umzugehen und entsprechend zu planen.

Das gefühlte Thermometer: Ein Blick auf die subjektive Temperatur

Nicht zu vergessen ist das gefühlte Thermometer, das morgens bei 12,21ºC liegt und im Laufe des Tages auf 11,54ºC und 10,1ºC am Nachmittag sinkt. In der Nacht steigt es wieder auf 12,66ºC. Dieser Anstieg der gefühlten Temperatur in der Nacht ist auf die hohe Luftfeuchtigkeit und den mäßigen Regen zurückzuführen.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Weitere Einflussfaktoren auf das Wetter

Was die meteorologischen Bedingungen betrifft, so weisen wir einen beachtlichen atmosphärischen Druck von 1021 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 75 % auf. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 6,86 m/s aus 40º und erreicht in Böen sogar 10,43 m/s. Wer unterwegs ist, sollte sich auf diese Windverhältnisse einstellen. Sowohl die 100-prozentige Wolkendecke als auch die 100-prozentige Regenwahrscheinlichkeit sind Indikatoren für das feuchte Klima, das in Palma herrscht.

Schließlich ist es wichtig zu betonen, dass wir als zuverlässige Quelle für Wetterinformationen hier in Palma immer Ihren Dienst suchen. Unser Ziel ist es, Sie so präzise und effektiv wie möglich zu informieren. Bleiben Sie also auf dem Laufenden und bereiten Sie sich auf das Wetter in Palma vor. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das Beste, was Mallorca zu bieten hat!