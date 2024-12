Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, heute berichten wir über das Wetter in Alcúdia auf der wunderschönen Insel Mallorca. Wir erwarten heute einen Tag mit mäßigem Regen, kühlen Temperaturen und einer soliden Wolkendecke. Ja, das Wetter zeigt uns wieder einmal, dass es Anfang Dezember ist und der Sommer definitiv vorbei ist.

Übersicht über die Temperaturen

Was die Temperaturen anbelangt, machen Sie sich auf einen frischen Tag gefasst. Die minimal erwartete Temperatur liegt bei 13.05°C und erhöht sich auf maximal 14.6°C. Morgens startet der Tag mit 13.19°C, steigt tagsüber auf 13.61°C, erreicht nachmittags seinen Höhepunkt bei 14.15°C und sinkt nachts auf 13.39°C.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Empfinden, das sich durch die Kombination von Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit ergibt, wird etwas niedriger als die tatsächliche Temperatur sein. Morgens werden Sie sich auf 12.84°C gefühlt einstellen müssen, während es sich tagsüber wie 12.54°C, am Nachmittag wie 13.16°C und in der Nacht wie 12.8°C anfühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber was wäre eine Wettervorhersage, ohne auf den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind einzugehen? Unser Druckmesser zeigt für heute einen verlässlichen Wert von 1022 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt durchschnittlich 58%. Was den Wind betrifft, weht er mit lebhaften 13.86 m/s aus einer Richtung von 23° und sorgt für Böen von bis zu 15.74 m/s. Bleiben Sie also besser im Trockenen!

Abschließend noch ein Hinweis auf die Wolkendecke – liebe Sonnenanbeter, heute ist definitiv kein Tag für Sie. Mit einer vollständigen Wolkendecke von 100% sollten Sie heute eher einen gemütlichen Tag im Inneren planen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei vollen 100, weshalb wir empfehlen, den Regenschirm griffbereit zu halten.

Das war die Wettervorhersage für Alcúdia am 04. Dezember 2024. Wir wünschen Ihnen trotz des regnerischen Wetters einen schönen Tag!