Ein nebliger Morgen und leichter Regen kennzeichnen den Wetterbericht für Cala Millor am heutigen 4. Dezember 2024. Der beliebte mallorquinische Ferienort erwartet heute ein feuchteres Klima als in den vergangenen Tagen. Mit Temperaturen, die kaum die 15ºC-Marke erreichen, und einer umfassenden Wolkendecke, könnte dies ein Tag für Indoor-Aktivitäten sein.

Tages- und Nachttemperaturen in Cala Millor

Mit einer minimalen Temperatur von 12.82ºC und einer maximalen von 14.43ºC führt uns das Wetter in Cala Millor heute in ein eher kühles Terrain. Der Morgen beginnt mit 12.95ºC und steigt gegen Mittag leicht auf 13.27ºC an. Für den Nachmittag ist ein leichter Rückgang auf 13.04ºC zu verzeichnen, während die Nacht mit 13.99ºC eintritt.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Die gefühlten Temperaturen bleiben relativ kühl während des ganzen Tages. Morgens liegt sie bei 12.47ºC, steigt tagsüber auf 12.17ºC und kühlt am Nachmittag auf 11.94ºC ab. Nachts wird es mit einem thermischen Gefühl von 13.09ºC etwas wärmer.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor

Der Atmosphärendruck beträgt heute 1021 hPa mit einer Luftfeuchtigkeit von 58%. Ein weiteres Highlight des heutigen Tages ist der Wind, der mit 12.82m/s aus der Richtung 15º weht, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 15.21m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt mit 100% den ganzen Tag konstant, ebenso wie die Regenwahrscheinlichkeit, die ebenfalls bei vollen 100% liegt.

Mallorcas Inselklima kann gelegentlich überraschend sein. Besucher und Einwohner von Cala Millor sollten sich also auf alles vorbereiten und den heutigen Tag trotz des unbeständigen Wetters in vollen Zügen genießen. Bleiben Sie dran für weitere Aktualisierungen und detaillierte Wetterberichte.