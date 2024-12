Guten Tag, liebe Überwinterer und Einheimische in Santanyí. Wir begrüßen Sie zu unserem täglichen Wetterbericht mit dem aktuellen Ausblick für den 4. Dezember 2024. Mit einer Wolkendecke von 100% und einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa, ist heute ein eher trüber Tag angesagt. Vor allem der mäßige Regen, der den Tag prägen wird, verdient besondere Erwähnung. Hier kommen die Details Ihrer Wetterprognose.

Temperaturen durch den Tag

Wir starten den Morgen mit gemäßigten 13.15°C, aber im Laufe des Tages wird die Temperatur auf einen kühlen Tiefstwert von 12.75°C heruntergehen. Die maximale Temperatur, die heute erreicht wird, beträgt nur leicht höher bei 14.93°C. Für den Nachmittag wird eine Temperatur von 12.82°C erwartet und in der Nacht erwärmt es sich leicht auf 13.26°C. Denken Sie daran, sich warm zu kleiden, wenn Sie vorhaben, vor die Tür zu gehen.

Wie fühlt sich die Temperatur an?

Jeder, der schon einmal auf Mallorca war, weiß, dass die gefühlte Temperatur oft von der tatsächlichen Temperatur abweicht. Heute Morgen fühlt es sich an wie 12.82°C. Tagsüber sinkt das thermische Gefühl auf 11.91°C und am Nachmittag wird der Tiefpunkt mit 11.7°C erreicht. Nachts steigt die gefühlte Temperatur leicht auf 12.26°C. Passen Sie Ihre Kleidung entsprechend an, um den Tag angenehm zu verbringen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Trotz des Regens ist der Luftdruck auf Mallorca mit 1021 hPa recht stabil. Die Luftfeuchtigkeit beträgt heute 70%, was bedeutet, dass es sich trotz der relativ niedrigen Temperaturen etwas schwüler anfühlen kann. Der Wind ist heute recht stark und weht mit einer Geschwindigkeit von 11.28m/s aus Richtung 21°. Zudem sind Böen von bis zu 14.75m/s zu erwarten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 4. Dezember in Santanyí ein Tag für drinnen ist. Mit mäßigem Regen und kühlen Temperaturen ist es die perfekte Gelegenheit, sich mit einem guten Buch gemütlich zu machen und die wunderschöne mallorquinische Winterlandschaft aus dem Fenster zu bewundern.