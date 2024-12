Die malerische Stadt Santa Ponsa an der Südwestküste Mallorcas wird am 04. Dezember 2024 vom mäßigen Regen berührt. Die Wolken ziehen über das kleine Paradies und lassen den Himmel grau erscheinen. Mit niedrigen Temperaturen zwischen 12,46°C und 15,26°C, wird auch die Luft etwas kühler. Dennoch, trotz der wolkigen Wetterumstände, behält Santa Ponsa seinen Charme und bleibt immer ein lohnendes Reiseziel.

Erwarten Sie milde Temperaturen

Die Stadt bereitet sich auf einen kühlen Tag vor. Die Mindesttemperatur liegt bei 12,46°C und die Höchsttemperatur bei 15,26°C. Der Morgen startet mit milden 13,27°C, während die Temperaturen im Lauf des Tages auf 13,03°C abkühlen sollen. Am Nachmittag wird es noch etwas frischer mit 12,46°C, bevor die Temperatur in der Nacht wieder auf 15,26°C ansteigt.

Das gefühlte Thermometer

Trotz der ähnlichen Celsius-Werte können sich das gefühlte Thermometer etwas anders darstellen. Am Morgen wird es sich wie 12,92°C anfühlen, tagsüber wie 12,37°C. Am späten Nachmittag erwarten uns niedrigere gefühlte Temperaturen von 11,35°C, während es sich in der Nacht wie angenehme 14,49°C anfühlen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck für den Tag wird auf 1021 hPa prognostiziert, während die prognostizierte Luftfeuchtigkeit 76% beträgt. Wir erwarten einen mäßigen Wind von 7,29m/s, der aus einer Richtung von 332° weht. Dabei könnten Böen von bis zu 9,21m/s auftreten. Ein vollständig bedeckter Himmel weist auf eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% hin. Also, wenn Sie vorhaben, nach draußen zu gehen, vergessen Sie nicht, einen Regenschirm mitzunehmen.

Obwohl die Wetterprognose nicht ideal für Outdoor-Aktivitäten erscheint, bietet Santa Ponsa viele Alternative. Nutzen Sie die Gelegenheit, einige der lokalen Museen zu besuchen oder ein gutes Buch in einem gemütlichen Café zu genießen. Auch bei Regen bleibt Mallorca einzigartig.