Unsere geliebte Küstenstadt Cala Rajada in Mallorca wird am 04. Dezember 2024 mit Gewissheit eine kurze, aber intensive "Winter"-Phase durchleben. Es wird vorausgesagt, dass wir einen Tag mit leichtem Regen erleben werden, welcher den Charme unseres milden, mediterranen Klimas hervorhebt. Der Himmel wird vollständig bedeckt sein, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100 Prozent.

Die Temperaturen im Detail

Der Tag beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 13.42ºC am Morgen, steigt leicht auf 13.93ºC am Tag an und sinkt am Nachmittag auf 13.7ºC ab. Für diejenigen, die die kühleren Temperaturen bevorzugen, bietet die Nacht Erleichterung, da sie voraussichtlich 14.76ºC erreichen wird. Die minimale Temperatur wird dabei 13.37ºC und die maximale 14.88ºC betragen.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl oder der "Windchill" - wie Meteorologen es gerne bezeichnen - wird sich vom tatsächlichen Temperaturlesen leicht unterscheiden. Es wird morgens etwa 12.96ºC , tagsüber 12.84ºC, nachmittags 12.69ºC und nachts 13.99ºC betragen. Einem Spaziergang in der leichten Brise oder einfach nur einem Moment der Ruhe auf der Terrasse steht also nichts im Wege!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1021 hPa liegt - ein völlig normaler Wert für unsere Gegend. Die Luftfeuchtigkeit wird bei mäßigen 56 Prozent liegen. Der Wind wird sicherlich zu spüren sein, da er mit einer Geschwindigkeit von 14.92m/s aus 16º wehen wird. Halten Sie Ihre Hüte fest, denn es wird erwartet, dass die Böen sogar 16.55m/s erreichen! Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 04. Dezember 2024 in Cala Rajada ein Tag ist, an dem der "Winter" seinen Auftritt hat. Aber keine Sorge, das ist der Charme unseres liebenswerten Mittelmeerklimas - es zeigt uns alle Facetten und sorgt für angenehme Abwechslung in unserer täglichen Routine.