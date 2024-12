Wir blicken auf die Wetterlage im schönen Palma auf der malerischen Insel Mallorca. Die Erwartungen für den 5. Dezember 2024 weisen auf dominierende nubes (Wolkenbedeckung) hin und präsentieren ein typisches Dezemberbild. Trotz bewölkter Himmel, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, daher wird ein angenehmer, trockener Wintertag vorhergesagt.

Beobachtungen zu den Temperaturen

Die Temperaturen in Palma zeigen eine angenehme Spanne für einen Dezembertag. Ein Zenit von 17.01ºC wird erwartet, wobei das Thermometer zur kältesten Tageszeit nicht unter 10.93ºC sinkt. Die Frühstückstunde begrüßt uns mit milden 11.67ºC, während das Mittagsthema auf 16.54ºC steigt. Der Nachmittag kühlt auf 12.15ºC ab und die Nacht behält den kühlsten Punkt bei 10.93ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer und unser Hautgefühl, beide stimmen oft nicht überein. Am Morgen wird sich die Temperatur nach unseren Sinnen bei 10.77ºC bewegen, während das Tagesgefühl auf 15.84ºC ansteigt. Der Nachmittag gibt uns ein frischeres 11.14ºC Gefühl und die Nacht kühlt auf ein spürbares 10.06ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen versprechen ebenfalls einen stabilen Tag, mit einem Atmosphärendruck von 1025 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61%. Für diejenigen, die ein Interesse an Windrichtungen haben, können sie eine Windgeschwindigkeit von 6.33m/s aus der Richtung 335º mit Böen von bis zu 8.08m/s erwarten. Trotz der bedeckten Wolkendecke von 89% ist die Regenwahrscheinlichkeit 0, was einen trockenen Wintertag in Palma, Mallorca, verspricht.

Aufgrund der Tatsache, dass wir uns in den Wintermonaten befinden, empfehlen wir die Mitnahme einer Jacke für die Abendstunden. Trotz der kühleren Temperaturen verspricht der Tag in Palma immer noch ein angenehmes Erlebnis. Bleiben Sie gesund und genießen Sie die malerische Schönheit der Insel Mallorca, egal welches Wetter uns der Dezember bringt.