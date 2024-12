Guten Tag, liebe Wetterbeobachter! Hier ist Ihre aktuelle Prognose für die Wetterbedingungen in Alcúdia am 5. Dezember 2024. Obwohl der Himmel überwiegend bewölkt sein wird, erwartet Sie dennoch ein recht milder Tag, ideal um einen schönen Spaziergang entlang der malerischen Uferpromenade zu genießen oder alte Ruinen und historische Sehenswürdigkeiten in der Altstadt zu erkunden.

Temperaturen

Beginnen wir mit den erwarteten Temperaturen. Mit einer Mindesttemperatur von 12,39°C in der Nacht und einem Höchstwert von 16,56°C am Tag, wird dieser Dezembertag vergleichsweise mild bleiben. Genauer gesagt können wir voraussagen, dass die Temperatur am Morgen bei etwa 13,36°C liegen wird, während sie am Nachmittag leicht abfällt auf 14,06°C.

Gefühlte Temperaturen

Betrachten wir nun aber, wie diese Temperaturen gefühlt ausfallen werden, was ein wichtiger Aspekt für unser tägliches Wohlbefinden ist. Am Morgen werden Sie wahrscheinlich etwa 12,4°C erfühlen, während es am Tag etwas wärmer mit rund 15,31°C gefühlter Temperatur sein wird. Am Nachmittag und in der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer wieder und wir erwarten Temperaturen von ca 13,17°C bzw 11,41°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die weiteren atmosphärischen Bedingungen. Der Luftdruck wird ungefähr 1025 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60%, was absolut im normalen Bereich für diese Jahreszeit liegt. Hinsichtlich des Windes müssen Sie mit einer Geschwindigkeit von 4,97 Meter pro Sekunde rechnen, mit Böen, die Ausmaße von 5,52 Meter pro Sekunde erreichen können, in einer Richtung von 295°. Daher empfehlen wir, einen Mantel mitzunehmen, falls Sie vorhaben, nach draußen zu gehen.

Trotz der bewölkten Bedingungen, mit einer Wolkenabdeckung von 79%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0. Es scheint, dass der 5. Dezember ein hervorragender Tag sein wird, um Alcúdia zu erkunden und die winterlichen Wunder dieser schönen spanischen Stadt zu genießen.