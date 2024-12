Es ist Dezember auf Mallorca und speziell in Cala Millor nähern wir uns einer überwiegend bewölkten Wetterlage. Mit Temperaturen, die sich zwischen 12,2ºC und 16ºC bewegen, ist es nötig, sich warm zu kleiden. Möglicherweise wird kein Regen erwartet, aber der Himmel wird größtenteils bedeckt sein mit einer Wolkendecke von 62%.

Die Temperaturregulierung im Überblick

Die Temperaturen für den Tag sind wie folgt: Am Morgen erwarten wir ein Frischegefühl, da die Temperatur auf 12.8ºC sinken wird. Im Tagesverlauf steigt sie leicht auf 14.94ºC an, während sie am Nachmittag auf 13.99ºC sinkt. In der Nacht geht es mit 12.36ºC weiter. Also, egal ob Sie früh aufstehen, tagsüber spazieren gehen, am Nachmittag einkaufen oder bei einem abendlichen Getränk entspannen - seien Sie auf kühle Temperaturen vorbereitet und kleiden Sie sich entsprechend.

Das Gefühl der Kälte - die gefühlte Temperatur

Bei der gefühlten Temperatur treten leichte Schwankungen auf. Diese wird morgens 11.86ºC betragen, tagsüber 14ºC, nachmittags 13.12ºC und nachts 11.19ºC. Es wird empfohlen, sich warm zu halten, vor allem in den frühen Morgenstunden und späten Nachtstunden.

Auf einen Blick: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird stabile 1026 hPa erreichen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, was eine angenehme Luftfeuchtigkeit für diese Jahreszeit darstellt. Für diejenigen, die den Wind lieben, gibt es gute Nachrichten. Der Wind wird mit 5.26m/s aus Richtung 331º wehen und Böen von 7.54m/s erzeugen. Trotz der bewölkten Bedingungen ist die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag gleich null, sodass Sie beruhigt Ihre Aktivitäten im Freien planen können.

Für weitere Wetterinformationen aus Cala Millor und rund um Mallorca, schauen Sie regelmäßig auf unserer Wetterseite vorbei. Bleiben Sie auf dem Laufenden und passen Sie Ihre Pläne dem Wetter an. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag in Cala Millor!