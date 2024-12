Heute wenden wir unseren Blick erneut Richtung der traumhaften Bucht von Port d'Andratx auf unserer geliebten Insel Mallorca. Der 5. Dezember 2024 präsentiert sich mit einer Wolkendecke von 87%, doch mit einer Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent bleibt es trocken. Lassen Sie sich nicht von den "nubes" (Wolken) beirren – auch wenn die Sonne sich versteckt, erwartet uns ein angenehmer Tag.

Temperaturverlauf des Tages

Die kühle Brise des Dezembers bringt uns heute Mindesttemperaturen von um die 14.82ºC in den Nachtstunden. Die maximale Temperatur, die wir im Laufe des Tages erreichen, wird bei etwa 16.85ºC liegen. Morgens können wir mit behaglichen 15.65ºC rechnen, während das Thermometer mitten am Tag auf 16.85ºC klettert. Für den Nachmittag wird eine leicht gesunkenen Temperatur von 15.54ºC prognostiziert.

Gefühlte Temperaturen

Wie fühlt sich das Wetter in Wirklichkeit an, fragen Sie sich? Das sogenannte thermische Gefühl wird morgens bei 14.92ºC liegen, während es am Tag auf 16.21ºC ansteigen wird. Den Nachmittag erleben wir im Windgeschützten mit etwas kühleren 14.64ºC und die Nacht wird sich in etwa wie eine frische 13.92ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Tag beginnt mit einem stabilen atmosphärischen Druck von 1026 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62%. Unser stetiger, aber keinesfalls stürmischer Begleiter ist der Wind: Mit einer Geschwindigkeit von 7.12 m/s aus einem Winkel von 356º ist er beständig spürbar, mit Böen, die gelegentlich bis auf 7.73 m/s aufsteigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein wolkenverhangener, aber ansonsten gemäßigter Dezembertag auf Mallorca erwartet uns. Vergessen Sie nicht, eine leichte Jacke mitzunehmen und genießen Sie die einzigartige mallorquinische Winteratmosphäre!