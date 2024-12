Guten Tag, liebe Wetterbegeisterte! Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das interessante Wetter in Santanyí, Mallorca. Wenn Sie an diesem Tag vor Ort sind, können Sie sich auf ein mildes Klima freuen. Die Bedingungen sind überwiegend bewölkt, aber keine Sorge - es ist nicht zu kalt und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt null Prozent! Körperliche Aktivitäten im Freien oder ein gemütlicher Spaziergang könnten also durchaus auf Ihrer Tagesordnung stehen.

Temperaturen: Kühl am Morgen, milder am Tag

Unsere genauen Messungen ergeben ein vielseitiges Temperaturbild für Santanyí am 5. Dezember. Der Tag beginnt kühl mit minimalen 11,72ºC. Im Laufe des Tages können Sie jedoch mit einem Anstieg auf angenehme 17,15ºC rechnen. Dies ist die maximale Temperatur, die wir für den Tag prognostizieren. Folgen Sie also unserem Rat und kleiden Sie sich in Schichten - kalt am Morgen mit 11.93ºC, wärmer am Tag mit 16.5ºC, etwas kühler am Nachmittag mit 14.39ºC und dann wieder kälter in der Nacht mit 12.23ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein bisschen kühler als die tatsächlichen Werte

Aber woher wissen wir, wie sich diese Temperaturen eigentlich anfühlen werden? Nun, wir nutzen spezielle Formeln, um die "gefühlten" Temperaturen zu berechnen, und diese können manchmal von den tatsächlichen Werten abweichen. Am Morgen wird es sich also eher wie 10,98ºC anfühlen, während es am Tag wie 15,85ºC, am Nachmittag wie 13,58ºC und in der Nacht wie 11,21ºC wahrgenommen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Auf was Sie achten sollten

Bei der Betrachtung der Wettervorhersage spielen auch Faktoren wie der Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind eine Rolle. Für den 5. Dezember in Santanyí prognostizieren wir einen Atmosphärendruck von 1026 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 63%. Aber was bedeutet das für Sie? Nun, diese Bedingungen sind ziemlich durchschnittlich und sollten sich auf Ihre Outdoor-Aktivitäten nicht groß auswirken. Was den Wind betrifft, so erwarten wir einen durchschnittlichen Wind von 5,35m/s in Richtung 276º mit Böen, die bis zu 6,99m/s erreichen können. Das ist nicht allzu stark, aber Sie sollten darauf vorbereitet sein, besonders wenn Sie vorhaben, Zeit am Meer zu verbringen. Vergessen Sie nicht, immer die aktuellsten Wetterinformationen zu überprüfen und sich entsprechend zu kleiden. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Santanyí. Bis zum nächsten Mal!