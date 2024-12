Selbst bei einem überwiegend bewölkten Himmel verspricht Cala Rajada für den 5. Dezember 2024 mildes Wetter. Trotz der Wolken liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei Null - also absolut kein Grund, die Regenschirme auszupacken!

Temperatur: Die heimliche Heldin des Tages

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bleiben die Temperaturen in Cala Rajada angenehm ausgeglichen: Wir prognostizieren 14.31ºC am Morgen, 15.05ºC am Tag und ein leichter Rückgang auf 14.92ºC am Nachmittag. Selbst in der Nacht fällt das Thermometer kaum, erwartet werden milde 13.35ºC. So sind dicke Jacken wohl kaum vonnöten!

Gefühlte Temperaturen: Ganz schön mild

Doch wir alle wissen: Oft hängt unser Wohlbefinden weniger von den tatsächlichen Temperaturen, sondern eher von dem ab, wie wir sie wahrnehmen. Und hier enttäuscht uns Cala Rajada ebenfalls nicht! Das thermische Gefühl wird morgens bei 13.39ºC liegen, steigt am Tag auf 14.07ºC an und kühlt am Nachmittag auf 14.09ºC ab. Nachts fühlt es sich bei gefühlten 12.2ºC etwas frischer an, aber bleibt dennoch äußerst angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Trio für angenehmes Spätherbstwetter

Ein weiteres Highlight sind der relative niedrige Luftdruck von 1026 hPa und die moderate Luftfeuchtigkeit von 56%. Das sorgt für ein angenehmes Klima und gute Atmungsbedingungen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6.81m/s aus Richtung 339º wehen und Böen von 9.06m/s mit sich bringen. Also ein wenig windig, aber nichts, was uns aus der Bahn wirft.

Zusammengefasst: Trotz der Wolken können wir uns auf einen ausgesprochen milden Tag freuen. Cala Rajada hält auch im Spätherbst noch schöne Überraschungen parat.