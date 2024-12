Das Wetter auf Mallorca ist bekannt für seine Unvorhersehbarkeit und Schönheit, aber keine Sorge, wir haben alles im Blick. Heute bietet der Himmel von Palma de Mallorca, der Hauptstadt dieser majestätischen Insel, ein Bild von "nubes", also Wolken. Es wird sicherlich kein Regen erwartet, da die Regenwahrscheinlichkeit gleich null ist. In den Morgenstunden können Sie mit einer Temperatur von 13.56ºC rechnen, welche im Laufe des Tages auf 18.23ºC ansteigt. Danach sinkt sie am Nachmittag auf 14.09ºC und erhöht sich in der Nacht wieder auf 16.29ºC.

Temperaturdetails: Vom Morgengrauen bis zur Mitternacht

Wenn Sie mehr über die Details der Temperatur erfahren möchten, sind hier die genauen Werte. Die niedrigste Temperatur, die wir heute erwarten können, beträgt 10.71ºC und die höchste 18.57ºC. Ein leichter Pullover könnte also eine gute Idee für die kühleren Morgen- und Nachmittagsstunden sein. Aber denken Sie daran, sich für wärmere Bedingungen am späten Vormittag und in der Nacht zu kleiden.

Thermisches Gefühl: Wie die Temperatur sich tatsächlich anfühlt

Das Thermometer zeigt zwar bestimmte Zahlen an, aber das Wetter kann sich ganz anders anfühlen. Hier kommen die gefühlten Temperaturen ins Spiel! Am Morgen können Sie sich auf ein thermisches Gefühl von 12.75ºC einstellen, das tagsüber auf 17.81ºC ansteigt. Am Nachmittag fühlt es sich an wie 13.62ºC und in den Abendstunden wie 16.17ºC. Also ziehen Sie sich an, wie Sie sich am wohlsten fühlen!

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit: für Wetter-Nerds

Für alle Wetterbegeisterten unter Ihnen, hier sind noch einige interessante Fakten. Der atmosphärische Druck liegt bei 1024 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 65%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.77 m/s in Richtung 333º und in Böen werden Geschwindigkeiten von 9.44 m/s erreicht. Daher empfehlen wir Ihnen, bei einem Spaziergang am Strand einen Hut aufzusetzen oder die Haare zusammenzubinden. Und vergessen Sie nicht, den wunderschönen bewölkten Himmel zu genießen, der die Insel heute mit einer Wolkendecke von 100% bedeckt.