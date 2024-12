Ein frischer Dezembertag erwartet uns in Sóller, einem malerischen und malerischen Dorf auf Mallorca. Die Wetterbedingungen, bestimmt durch die markante Wirkung von nubes, oder Wolken, kündigen einen Tag mit milden Temperaturen an, begleitet von einer moderaten Windgeschwindigkeit. Dieser spektakuläre Winterort wird mit Temperaturen zwischen 10.22ºC und 17.56ºC gefüllt sein, die die Feriensaison perfekt einläuten.

Temperaturübersicht

Die Mindesttemperatur des Tages wird 10.22ºC betragen und im Laufe des Tages auf ein Maximum von 17.56ºC ansteigen. Der Morgen wird mit angenehmen 12.28ºC begrüßen, während das Tagesmaximum von 17.04ºC voraussichtlich um die Mittagszeit erreicht wird. Am Nachmittag wird es mit 13.03ºC etwas abkühlen, aber der Abend bleibt mit 15.41ºC dennoch mild.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die mit Berücksichtigung des Windes und der Luftfeuchtigkeit berechnet werden, sind wie folgt: 11.5ºC am Morgen, 16.63ºC am Tag, 12.5ºC am Nachmittag und 15.36ºC in der Nacht. Diese Temperaturen sorgen sicherlich für ein angenehmes Klima den ganzen Tag über.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1024 hPa gehalten, und die Luftfeuchtigkeit wird um 70% prognostiziert, was für eine erfrischende und saubere Luft sorgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.93m/s aus der Richtung 282º wehen. Windböen können jedoch bis zu 6.1m/s erreichen. Die Wolkendecke wird bei 100% bleiben, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, was bedeutet, dass wir einen trockenen Tag erwarten können.

Insgesamt verspricht dieser Dezembertag in Sóller ein angenehmes und behagliches Wetter, ideal, um die natürliche Schönheit und Ruhe der Region zu genießen. Packen Sie Ihre wärmere Kleidung ein und verbringen Sie den Tag mit dem Genießen der einzigartigen Landschaften, die Sóller zu bieten hat.