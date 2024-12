Zur großen Freude aller, die das winterliche Wetter auf Mallorca in vollen Zügen erleben möchten, zeichnet sich der 06. Dezember 2024 durch typisch mildes, aber bewölktes Klima aus. Gemäß den Prognosen erwartet uns in Cala Millor ein Tag, der hervorragend für ausgedehnte Spaziergänge entlang der idyllischen Küste oder behagliche Stunden in einem der zahlreichen charmanten Cafés geeignet ist.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die Temperaturschwankungen für den Tag gestalten sich relativ gering, dabei dürfen wir ein Tief von ambiente 11.97ºC und einen Höhepunkt mit angenehmen 18.21ºC erwarten. Der Morgen beginnt frisch bei 11.97ºC, ehe die Temperatur tagsüber auf 17.17ºC steigt. Der Nachmittag wird eine Gradzahl von 16.36ºC vorzuweisen haben, bevor sie in der Nacht auf ein noch immer angenehmes 14.89ºC absinkt. Genussvolle Momente im milden Winterklima sind damit garantiert.

Das Gefühlte auf der Haut

Die tatsächlichen Temperaturen können mitunter von den gefühlten Temperaturen abweichen und es ist stets wertvoll, diese in der Wettervorhersage zu berücksichtigen. So starten wir in den Morgen mit gefühlten 10.97ºC, während die Temperatur am Tag auf gefühlte 16.48ºC klettert. Der nachmittägliche Abfall beträgt subtiles 15.91ºC und die Nacht endet schließlich mit einer gefühlten Temperatur von 14.37ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Eine hohe Luftfeuchtigkeit und geringer Wind sind stete Begleiter auf der Insel. Daher werden auch am 06. Dezember Werte von 59% Luftfeuchtigkeit und ein atmosphärischer Druck von 1024 hPa vorausgesagt. Ein leichter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.34m/s aus Richtung 242º wehen, während den Tag über Böen mit bis zu 7.84m/s auftreten können. Trotz des hohen Bewölkungsgrades von 93% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit 0% verschwindend gering. Ein typischer Wintertag auf Mallorca ist garantiert. Mit all diesen Informationen wollen wir sowohl Besucher als auch Einheimische auf das bevorstehende Wetter vorbereiten und hoffen, dass der Tag in vollen Zügen genossen wird. Behalten Sie stets unser Wetterupdate im Blick und lassen Sie sich vom charmanten Klima in Cala Millor verzaubern.