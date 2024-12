Liebe Wetterfreunde, heute blicken wir auf den beliebten Urlaubsort Santa Ponsa auf unserer geliebten Insel Mallorca. Den spezifischen Gegebenheiten des Mittelmeerklimas verdanken wir die angenehme Witterung, die uns in der Regel erwartet. Der heutige Tag, der 6. Dezember 2024, ist geprägt durch eine breite Wolkendecke, die allerdings keine Niederschlagsrisiken birgt. Lassen Sie uns jetzt tiefer in die einzelnen Wetterelemente eintauchen.

Temperaturen

Unsere Lieblingsinsel Mallorca deutet auf einen gemäßigten Wintertag hin. Mit einer Mindesttemperatur von 13.29ºC und einer Höchsttemperatur von 18.23ºC wird es weder zu kalt noch zu warm. Der perfekte Mantelwetter, könnte man sagen. Bei Tagesanbruch erwarten wir milden 15.42ºC, mittags kriecht das Thermometer auf 18.12ºC hoch. Am Nachmittag kehren wir zurück zu 15.37ºC und in der Nacht halten wir uns bei einem angenehmen 17.12ºC aufrecht.

Gefühlte Temperaturen

Nicht zu vergessen ist dabei die gefühlte Temperatur. Diese liegt am Morgen bei etwa 14.69ºC , tendiert tagsüber Richtung 17.79ºC, nachmittags bei erfrischenden 14.89ºC und kühlt in der Nacht auf 17.08ºC ab. Es ist der perfekte Tag für eine Tasse heißen Kakao auf der Veranda, während Sie den Blick auf das Meer genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was das Wetter komplettiert, sind die weniger sichtbaren, aber nicht weniger wichtigen Charakteristika. Da wäre zum einen der Atmosphärendruck, der in Santa Ponsa bei 1024 hPa liegt. Die Luftfeuchtigkeit erreicht 69 %. Der Wind bin widerspenstig, bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 5.64m/s in Richtung 318º und kann Böen von bis zu 11.81m/s erreichen. Während das Äußere ruhig erscheint, treiben diese unsichtbaren Kräfte Santa Ponsa's Temperatur und Luftfeuchtigkeit in die Höhen und Tiefen eines normalen Wintertages auf unserer paradiesischen Insel.