Im Osten der spanischen Insel Mallorca erwartet die Einwohner und Urlauber von Cala Rajada ein bedeckter Himmel. Für die Wetterbedingung - "nubes", zu Deutsch: Wolken, steht uns ein eher bewölkter Tag bevor, allerdings bleibt es trocken. Der Himmel wird von einem grauen Schleier bedeckt sein, der an diesem Dezembertag das Farbspiel des Himmels ein wenig in den Schatten stellt.

Temperaturen mit mildem Wintercharakter

In Sachen Temperaturen zeigt sich der mallorquinische Winter von seiner milden Seite. Der Thermometer wird zwischen 12,71ºC und 18,14ºC schwanken. Ein Frühaufsteher wird sich auf eine Morgenfrische von 12,71ºC gefasst machen können. Bis zur Mittagszeit steigt das Thermometer auf erfreuliche 17,08ºC an, bevor es sich am Nachmittag auf einem immer noch milden Niveau von 16,92ºC einpendelt. Abends erwartet uns eine angenehme Temperatur um 15,78ºC.

Das Gefühl der Temperaturen

Selbstverständlich spielen neben den gemessenen Werten auch die gefühlten Temperaturen eine maßgebliche Rolle. Diese werden am Morgen bei etwa 11,76ºC liegen und tagsüber auf bis zu 16,38ºC ansteigen. Den Nachmittag über können wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 16,5ºC freuen und in der Nacht wird das Quecksilber bei einem immer noch annehmbaren Wert von 15,27ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ebenso wichtig sind die atmosphärischen Bedingungen. Der Luftdruck beträgt 1024 hPa, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 59%. Für Frisuren könnte der Wind eine gewisse Herausforderung darstellen, da er mit einer Stärke von 5.71m/s aus Richtung 242º weht und in Böen sogar auf bis zu 8.42m/s auffrischt. Trotz der deutlichen Wolkendecke von 89% ist die Regenwahrscheinlichkeit hingegen erfreulich niedrig und beträgt 0%. Zusammengefasst erwarten uns in Cala Rajada an diesem 6. Dezember 2024 bei wolkenverhangenem Himmel dennoch vergleichsweise milde Temperaturen und es bleibt trocken. Ideale Voraussetzungen, um den Tag im freien zu verbringen und die winterliche Seite Mallorcas zu genießen.