Die wunderschöne Inselhauptstadt Palma de Mallorca zeigt sich heute nicht von ihrer sonnigen, sondern von ihrer verregneten Seite. Der Tag steht ganz im Zeichen von leichtem Regen und angenehm milden Temperaturen. Verlassen Sie das Haus also nicht ohne Schirm und eine leichte Jacke. Aber lassen wir uns von dem ein oder anderen Regentropfen nicht die Laune verderben. Schließlich kann auch ein gemütlicher Tag bei milden Temperaturen seinen ganz eigenen Charme haben.

Temperaturverlauf für den Tag

Unsere Ausgangstemperatur am Morgen liegt bei behaglichen 13.21ºC. Im weiteren Tagesverlauf erwärmt sich die Luft auf angenehme 18.1ºC. Zum Nachmittag kühlt es sich etwas ab und wir erwarten Temperaturen um die 14.55ºC. Nachts sinkt die Temperatur leicht auf 12.95ºC.

Das wird sich gefühlt anders anfühlen

Die gefühlten Temperaturen liegen jedoch leicht darunter: Am Morgen fühlt es sich an wie 12.86ºC, am Tag wie 17.9ºC, am Nachmittag wie 13.6ºC und in der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer auf 11.84ºC. Gerade am Abend sollten Sie also eher zu einer Jacke als zu einem Pullover greifen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 74%. Ein leichter, kräuselnder Wind weht aus Richtung 320º mit Geschwindigkeiten von 18.87m/s und Böen von bis zu 26.74m/s. Vergessen Sie also nicht, Ihren Schirm festzuhalten!

Zum Abschluss noch der Ausblick auf unsere Wolkendecke: Diese liegt bei 79% - und auch wenn das nach "viel Grau" klingt, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit lediglich 20%. Trotz der wolkenverhangenen Aussichten wünschen wir Ihnen einen fantastischen Tag in Palma. Machen Sie das Beste aus dem Wetter!