Mit einem Blick nach draußen präsentiert sich der Himmel über Alcúdia großteils verhangen. Die morgendliche Frische weicht milden Temperaturen, die den Weg für einen überwiegend bewölkten Tag ebnen. Die maximal erwartete Temperatur liegt knapp unter 20 ºC, während mit Nachttemperaturen von 13,26 ºC zu rechnen ist. In der Nacht verschärft sich das kühle Klima, doch keine Sorge - Regenschauer sind nicht zu erwarten.

Temperaturverlauf und Prognose

Den Tag starten wir mit einer angenehmen Morgentemperatur von 14,15ºC. Steigerungen auf bis zu 18,77ºC im Tagesverlauf sorgen für ein angenehmes Klima. Am Nachmittag kühlt es auf eine Temperatur von 15,65ºC ab und in der Nacht werden wir uns auf 13,26ºC einstellen müssen.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die Temperaturen einige Schwankungen aufweisen, fühlt sich das Wetter erstaunlich konstant an. Morgens nehmen wir die Temperatur als 13,89 ºC wahr, während sie im Laufe des Tages bis auf 18,56ºC ansteigen wird. Am späten Nachmittag werden wir eine gefühlte Temperatur von 14,71 ºC erleben und in der Nacht kühlt es sich auf gefühlte 12,23 ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt konstante 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei durchschnittlich 71 %. Ein recht starker Wind bläst vom 304º mit Geschwindigkeiten bis zu 21,76 m/s und Böen, die sogar 28,05 m/s erreichen können. Trotz der dichten Wolkendecke mit 83%, sind keine Niederschläge im heutigen Wetterbericht angekündigt.

Denken Sie daran, sich warm zu kleiden, wenn Sie in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden unterwegs sind und Vorsicht vor den starken Böen. Bleiben Sie auch in der kommenden Woche mit unseren regelmäßigen Wetterupdates auf dem Laufenden.