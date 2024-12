Herzlich willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage! In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf das Wettergeschehen in der malerischen Küstenstadt Cala Millor auf Mallorca. Der Himmel präsentiert sich heute mäßig bewölkt, doch die Chancen auf Regen sind gleich null, was hervorragende Nachrichten für alle, die einen herrlichen Tag unter der Sonne von Mallorca geplant haben, darstellt.

Temperaturen Die Temperatur in Cala Millor wird heute sowohl milde als auch angenehme Werte aufweisen. Die erwartete minimale Temperatur beträgt 12,76ºC, während die maximale Temperatur bei wohligen 19,27ºC liegen wird. Lassen Sie uns mehr ins Detail gehen: Am frühen Morgen können Sie sich auf eine Temperatur von 14,9ºC vorbereiten, während die Quecksilbersäule bis zum Mittag auf erfrischende 17,78ºC ansteigt. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 15,37ºC, bevor sie in der Nacht auf das Tief von 12,76ºC fällt. Gefühlte Temperaturen Gefühlte Temperaturen sind ein wichtiger Aspekt, da sie oft ein besseres Maß für unser persönliches Temperaturempfinden geben als die eigentlichen Temperaturwerte. Morgens wird es sich anfühlen, als wäre es 14,59ºC, tagsüber bleibt das Thermometer nahe am tatsächlichen Wert mit 17,49ºC. Der Nachmittag bringt eine gefühlte Temperatur von 14,37ºC, und in den nächtlichen Stunden sinkt die gefühlte Temperatur auf 11,66ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Lassen Sie uns nun auf weitere atmosphärische Bedingungen blicken. Der atmosphärische Druck liegt bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 72%. Was den Wind betrifft, so erwarten wir eine Geschwindigkeit von 19,36m/s aus Richtung 319º, mit Böen, die bis zu 24,35m/s erreichen können. Die Wolkendecke wird bei ungefähr 45% liegen. Wir hoffen, dass diese Wettervorhersage Ihnen dabei hilft, Ihren Tag in Cala Millor optimal zu planen! Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag unter dem mallorquinischen Himmel.