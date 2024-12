Der heutige Tag in Port d'Andratx verspricht eine sanfte Abkühlung gegenüber den typischen Dezembertemperaturen. Das Wetter unterstreicht deutlich den charmanten Charme von Winter auf Mallorca, der leichter Regen spiegelt die sanfte Seite des mallorquinischen Winters wider.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Die Temperaturen in Port d'Andratx sind heute recht moderat, mit maximalen Höchstwerten um 18.4 Grad Celsius. Mit Tiefstwerten von 14.79 Grad Celsius in der Nacht verspricht der Tag, angenehm mild zu sein trotz der regnerischen Bedingungen. Der Morgen beginnt kühl mit erwarteten 16.17 Grad Celsius, steigt aber tagsüber auf 18.06 Grad Celsius an, bevor am Nachmittag leicht auf 15.91 Grad Celsius abkühlt.

Gefühlte Temperaturen über den Tag

Trotz der gemessenen Temperaturen können die gefühlten Temperaturen aufgrund von Wind und Feuchtigkeit oft etwas abweichen. Morgens werden wir voraussichtlich eine gefühlte Temperatur von 15.93 Grad Celsius haben, während sie tagsüber auf 18.04 Grad Celsius ansteigt. Am Nachmittag wird das thermische Gefühl auf etwa 15.23 Grad Celsius sinken, und in der Nacht wird es weiter auf 13.92 Grad Celsius abkühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre verhält sich ruhig mit einem atmosphärischen Druck von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 81%. Der Wind wird erwartungsgemäß mäßig wehen, mit einer Geschwindigkeit von 21.54m/s aus Richtung 324 Grad. Windböen könnten Geschwindigkeiten von bis zu 27.27m/s erreichen. Trotz des leicht bewölkten Wetters mit einer Wolkendecke von 58% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit 20% verhältnismäßig gering. Genießen Sie den sanften Winterregen und die malerische Schönheit von Port d'Andratx, dem malerischen Hafenstädtchen im Südwesten Mallorcas, die in ihrem winterlichen Mantel extra Charme versprüht.