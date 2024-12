Wie jeden Tag bringen wir Ihnen die neuesten und genauesten Wetterinformationen für Santanyí, im Herzen Mallorcas. Heute, am 7. Dezember 2024, präsentiert sich der Himmel überwiegend bewölkt, bietet jedoch eine gemäßigte Temperatur, die für einen angenehmen Tag sorgt. Hier sind die detaillierten Wetterinformationen, die wir für Sie zusammengestellt haben.

Temperaturen über den Tag

Die Temperaturen in Santanyí variieren heute, mit minimalen 13.4ºC in den frühen Morgenstunden und maximalen 19.07ºC zu Mittag. Am Morgen erwarten wir ein mildes 15.38ºC, steigend auf ein warmes 18.16ºC tagsüber. In den Nachmittagsstunden sinkt die Temperatur dann auf 15.1ºC, bevor sie in der Nacht schließlich auf 13.4ºC abfällt.

Das tatsächliche Temperaturgefühl

Obwohl wir verschiedene Temperaturen vorhersagen, ist es das gefühlte Thermometer, welches unseren Tag wirklich bestimmt. Morgens werden Sie ein mildes 15.09ºC spüren, während das Thermometer zur Mittagszeit 17.96ºC anzeigt. Der Nachmittag verspricht 14.1ºC und die Nacht wird abkühlen auf ein kühles 12.21ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zuletzt nehmen wir noch den Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit unter die Lupe. Der Luftdruck beträgt heute stabile 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 74% liegt – durchaus wettertypisch für Dezember. Die Windgeschwindigkeit liegt bei moderaten 17.31m/s aus Richtung 312º, mit gelegentlichen Böen von bis zu 24.97m/s, sodass es sich empfiehlt, sich beim Gang nach draußen gut festzuhalten.

Wir hoffen, dass dieser detaillierte Bericht Ihnen dabei hilft, Ihren Tag in Santanyí bestmöglich zu planen. Bleiben Sie dran für aktuellste Wetterinformationen und Prognosen. Egal ob Sonnenschein oder Wolken, wir wünschen Ihnen einen enchanten Tag auf unserer geliebten Insel.