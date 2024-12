Es ist ein bewölkter Tag in Cala Rajada, Mallorca, der uns erwartet. Doch obwohl die Wolken das Himmelsschauspiel dominieren, bleiben die Temperaturen mild und es ist keine Niederschlagswahrscheinlichkeit vorgesehen. Mit einer angenehmen Bandbreite von 13,47ºC bis 19,29ºC bleibt es ein typischer Dezembertag hier auf der Insel. Ein sanfter Wind weht vom Nordwesten. Nun lassen Sie uns die Einzelheiten betrachten.

Temperaturen des Tages

Wie wir alle wissen, kann das Wetter auf Mallorca manchmal überraschen. Die Mindesttemperatur wird bei angenehmen 13,47ºC liegen und die Höchsttemperatur wird voraussichtlich 19,29ºC erreichen. Morgens erwarten wir 15,17ºC, im Laufe des Tages steigt die Temperatur leicht auf 17,86ºC und am Nachmittag kühlt es sich etwas auf 16,05ºC ab. In der Nacht erwarten wir schließlich wieder 13,47ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Morgens erwarten wir eine gefühlte Temperatur von ungefähr 14,88ºC. Tagsüber wird es sich um die 17,61ºC anfühlen, am Nachmittag merkt man eine leichte Abkühlung, es fühlt sich wie 15,17ºC an und nachts sinkt das Thermometer dann auf gefühlte 12,47ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu den zusätzlichen Aspekten unseres Wetterprofils: Der atmosphärische Druck wird bei etwa 1018 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 73% liegen. Der Wind bläst mit durchschnittlich 19,33m/s aus Nordwest und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 24,78m/s erreichen. Trotz der hohen Windstärken, mit einer Wolkendecke von 51%, bleibt die Niederschlagsgefahr bei null. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag− ob Sie nun am Strand spazieren oder an einem lokalen Café eine heiße Tasse Café con leche trinken. Halten Sie Ihre Jacken bereit und Ihren Optimismus hoch, während wir uns durch den Dezember in Cala Rajada navigieren!