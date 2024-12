Willkommen zu unserem aktuellen Wetterbericht für Palma am 8. Dezember. Trotz der milden Temperaturen erwartet uns leider ein leichter Regentag. Dabei schwanken die Temperaturen zwischen 10.71ºC und 13.13ºC. Der Himmel zeigt sich mit einer Bedeckung von 31% eher wolkenarm, allerdings sollten Sie den Regenschirm mitnehmen, da die Regenwahrscheinlichkeit mit beachtlichen 83% recht hoch liegt.

Die Temperaturdetails

Die Temperaturen bleiben den ganzen Tag über erstaunlich stabil. Wir starten bei 10.85ºC am frühen Morgen, steigen dann leicht auf Tagesspitze von 12.39ºC. Am Nachmittag werden es dann etwa 11.8ºC, bevor die Nacht wieder bei 12.15ºC endet. Insgesamt also ein ziemlich ausgeglichener Tag, temperaturtechnisch.

Das Gefühl der Temperaturen

Wir wissen, die gefühlte Temperatur ist oft ein ganz anderer Indikator. Hier erwarten uns Werte, die etwas unter den eigentlichen Temperaturen liegen. Morgens starten wir mit 9.58ºC, tagsüber steigt das Thermometer auf 11.17ºC im gefühlten Wert. Am Nachmittag bleibt es bei rund 10.6ºC, bevor die Nacht uns einen entspannten Ausklang bei gefühlten 11.12ºC beschert.

Wetterverhältnisse und Schneerichtungen

Der atmospärische Druck liegt stabil bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 57%. Hinsichtlich des Windes sollten wir vorsichtig sein. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 15.99m/s aus der Richtung 309º und kann in Böen sogar bis zu 21.22m/s erreichen. Bitte beachten Sie dies, falls Sie vorhaben, im Freien unterwegs zu sein.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Tag trotz des leichten Regens und des windigen Wetters durchaus einiges zu bieten hat. Also genießen Sie die milden Temperaturen und lassen Sie sich nicht von einer kleinen Wetterkapriole irritieren. Gut vorbereitet bietet auch dieser Tag in Palma einen ganz eigenen Charme. Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Tag!