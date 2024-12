In Sóller, einem charmanten Städtchen auf der malerischen Insel Mallorca, erwartet uns zum 08. Dezember 2024 ein eher nasses Tagesbild. Leichter Regen wird über den Tag verteilt das Wetterbild prägen, wobei die Regenwahrscheinlichkeit das Thermometer auf deutlich mildere Temperaturen einstellt als man es von einem Dezembertag auf der Insel vielleicht erwartet. Doch wie genau gestaltet sich die Wetterlage vor Ort?

Kühle Temperatur, aber kein Winterfrost in Sicht

Mit einer minimalen Temperatur von 9.32°C und einer maximalen Temperatur von 11.88°C bleiben die Temperaturen in Sóller selbst im Winter angenehm mild. In den frühen Morgenstunden läutet das Thermometer den regnerischen Tag mit 9.77°C ein. Tagsüber erwärmt es sich auf 11.03°C und am Nachmittag halten sich die Temperaturen mit 10.73°C weiterhin auf einem angenehmen Niveau. Selbst in der Nacht sinkt das Quecksilber nicht unter 10.41°C.

Das gefühlte Klima: Frischer Start in den Tag

Das Thermometer ist jedoch nur die eine Seite der Medaille. Das gefühlte Klima, ein Faktor, der die Temperaturwahrnehmung durch den kombinierten Effekt von Wind und Luftfeuchtigkeit darstellt, wird uns an diesem Tag morgens wie 5.07°C vorkommen. Tagsüber, mit dem spürbaren Höchstwert von 9.83°C, bleibt es recht frisch und knapp unter dem Zehnerbereich. Auch der Nachmittag sowie die Nacht halten sich mit gefühlten 9.61°C bzw. 9.49°C im gleichen Rahmen.

Atmosphärische Details: Wind und Luftfeuchtigkeit

Und was hat die Atmosphäre sonst noch zu bieten? Mit einem Druck von 1013 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 63% gestaltet sich der Tag zwar regnerisch, jedoch nicht schwül. Die Windgeschwindigkeit beträgt durchschnittlich 15,29 m/s, weht aus Richtung 310° und kann in Böen sogar eine Geschwindigkeit von 19.6 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 28%, was auf ein grundsätzlich eher bewölktes Bild hindeutet.

Unser Tipp für den 08. Dezember in Sóller: Trotz der milden Temperaturen den Regenschirm nicht vergessen und bei diversen Outdoor-Aktivitäten auf die Windgeschwindigkeit achten. Bleiben Sie wetterfest!