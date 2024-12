Wir betreten die zweite Dezemberwoche in Alcúdia mit leichtem Regen, einem typischen winterlichen Wetterbild für diese Periode auf unserer beliebten Insel Mallorca. Die Luft wird frisch, aber nicht zu kalt sein, mit Temperaturen, die kaum über 13.87ºC steigen. Packen Sie also Ihre Regenschirme ein und bereiten Sie sich auf den Start in eine regnerische Woche vor.

Temperaturverteilung im Tagesverlauf Die Temperaturen werden heute relativ konstant sein, mit marginalen Unterschieden im Tagesverlauf. Im Morgengrauen erwartet uns eine Temperatur von etwa 11.76ºC, die sich nachmittags auf 13.43ºC erhöht. Am Nachmittag wird es sich mit 13.07ºC etwas abkühlen und in der Nacht auf 11.17ºC fallen. Gefühlte Temperaturen im Detail Das Thermometer mag bestimmte Werte anzeigen, aber wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an? Die gefühlte Temperatur wird morgens bei etwa 10.61ºC liegen und tagsüber eine Spitze von 12.13ºC erreichen. Am späten Nachmittag wird das Thermometer effektiv 11.95ºC anzeigen, während es in der Nacht auf etwa 10.17ºC abfällt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind In Sachen Luftdruck können wir heute einen Wert von 1012 hPa erwarten, was innerhalb des normalen Bereichs liegt. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 50% liegen, ein Durchschnittswert, den wir in Mallorca gewohnt sind. Der Wind wird eine erhebliche Rolle spielen mit Geschwindigkeiten von bis zu 16.96 m/s aus Richtung 299º, mit Böen, die 19.77 m/s erreichen können. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Wolkendecke bei 18% liegt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 70% liegt. Vergessen Sie daher nicht Ihren Schirm und genießen Sie den Tag in Alcúdia!