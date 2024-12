In unserer heutigen Wetterprognose für den 08. Dezember 2024 informieren wir Sie über das bevorstehende Wetter in Cala Millor. Laut unseren aktuellen Messungen und Vorhersagen können wir Ihnen sagen, dass leichte Regenfälle zu erwarten sind. Die Temperaturen bewegen sich im angenehm frischen Bereich, genau das richtige für einen dezemberlichen Spaziergang an der malerischen Küste. Also, packen Sie den Schirm ein und genießen Sie die zu dieser Jahreszeit eher ruhige Atmosphäre in Cala Millor.

Geplante Temperaturen Unsere Wetterstation prognostiziert für den heutigen Tag minimale Temperaturen von 10.9ºC und maximal 13.2ºC. Am Morgen dürfen Sie mit angenehmen 11.07ºC rechnen, während die Temperatur im Laufe des Tages auf bis zu 12.54ºC ansteigen wird. Am Nachmittag erwartet uns ein leichter Rückgang auf 11.85ºC, und in der Nacht wird das Thermometer voraussichtlich 10.96ºC anzeigen. Gefühlte Temperaturen Trotz der tatsächlichen Temperatur kann das Wetter anders wahrgenommen werden, je nach Wind und Feuchtigkeit. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei etwa 9.83ºC liegen, im Laufe des Tages steigt es auf 11.18ºC und am Nachmittag wird es sich etwas abkühlen auf 10.55ºC, während es in der Nacht wieder bei 9.86ºC liegen wird. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Abschließend ein paar Worte zu wichtigen Wetterparametern: Der atmosphärische Druck beträgt 1013 hPa, die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 51%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 15.72m/s aus der Richtung 306º, mit Böen, die bis zu 19.75m/s erreichen können. Die Wolkendecke wird etwa 22% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 82%. Also, wie schon erwähnt, packen Sie Ihren Schirm ein und lassen Sie sich von dem leichten Regen nicht abschrecken.