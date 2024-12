Heute dominiert der klare Himmel über Santanyí. Eine angenehme Brise und eine frische, aber nicht zu kalte Temperatur werden den Tag prägen, während die Nacht einen leichten Hauch von Frische mit sich bringt. Dieses günstige Wetter hat einen niedrigen Regenrisiko-Prozentsatz, was uns einen ruhigen Tag verspricht, um die Schönheit von Mallorca zu genießen.

Dateiverlauf der Temperaturen

Die erwarteten Temperaturen für diesen Tag zeigen ein einheitliches Muster. Die minimal erwartete Temperatur beträgt 10,88 ºC und die maximale Temperatur beträgt 13,43 ºC. Besonders am Morgen und am Nachmittag werden wir einen erfrischenden Hauch von 11,18 ºC bzw. 11,54 ºC spüren. Die höchste Temperatur wird tagsüber erreicht: 12,78 ºC und in der Nacht sinkt das Thermometer auf angenehme 10,88 ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Das Wetter ist nicht immer, wie es scheint. Trotz der gemessenen Temperaturen fühlt sich das Thermometer etwas kühler an. Morgens haben wir das Gefühl, es wären nur 9,92 ºC, während es am Nachmittag wie 10,26 ºC wirkt. Tagsüber und nachts sind die gefühlten Temperaturen 11,52 ºC bzw. 9,85 ºC, was das Tragen einer wärmenden Jacke empfiehlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten

Die Parameter von Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit spielen eine wichtige Rolle für unser Empfinden des Wetters. Der atmosphärische Druck beträgt solide 1013 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei rund 54 % liegt. In Bezug auf den Wind erwarten wir einen üblichen Durchschnittswind von 16,16 m/s, der aus Richtung 303º weht. Überraschenderweise können die Böen Werte von bis zu 21,84 m/s erreichen. Also, achten Sie auf Ihren Hut!