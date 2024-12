Santa Ponsa, ein beliebter hotspot an der Südwestküste Mallorcas, erwartet am 8. Dezember 2024 etwas Abwechslung zu seiner normalerweise trockenen Winterwetter. Der Tag wird von leichtem Regen begleitet sein, was den lebhaften Urlaubsort in ein sanftes dezemberliches Licht taucht. Dieser Wetterbericht wird Ihnen umfassende Details zu den Temperaturen, dem thermischen Gefühl, der Luftfeuchtigkeit, dem Luftdruck und Wind liefern.

Temperaturfelder: Von frisch bis mild Die Temperaturen in Santa Ponsa schwanken an diesem Tag geringfügig mit einem Minimum von 11.85°C und einem Maximum von 13.45°C. Der Morgen wird mit 11.88°C starten und am Tag wird es bis zu 12.65°C warm. Nachmittags und abends werden die Temperaturen weiter auf 12.91°C bzw. 13.96°C steigen. Das thermische Gefühl: Wohlfühltemperaturen trotz Regens Trotz des Regens werden sich die Temperaturen wärmer anfühlen. Morgens wird das thermische Gefühl bei etwa 10.69°C liegen und tagsüber auf 11.51°C ansteigen. Am Nachmittag und am Abend steigen die gefühlten Temperaturen weiter auf 11.77°C bzw. 12.09°C. Dies sorgt für eine angenehme Atmosphäre trotz des feuchten Wetters. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Wichtige Wetterfaktoren Der Atmosphärendruck wird bei 1014 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 59 Prozent. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 18.63 m/s aus der Richtung 309º wehen und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 22.58 m/s erreichen. Trotz des Wetters bleibt Santa Ponsa ein attraktiver Ort für Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Mit einer Wolkendecke von 50 Prozent und einer Regenwahrscheinlichkeit von 68 Prozent, bleibt Santa Ponsa ein charmanter Ort - lassen Sie sich durch ein wenig regen also nicht abschrecken. Packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie die dezemberliche Atmosphäre auf der wunderschönen Insel Mallorca.