Freuen Sie sich auf einen gemütlichen Dezember-Tag in Palma. Trotz des angekündigten leichten Regens können wir uns über durchweg milde Temperaturen freuen. Die Hauptstadt, gelegen auf der idyllischen Insel Mallorca, wird uns dabei ein wechselhaftes aber nicht zu kaltes Wetter präsentieren. Erstreckt sich die Temperaturspanne doch von angenehmen 9,57°C am Abend bis hin zu einer maximalen Temperatur von 13,34°C um die Mittagszeit. Stellen Sie sich also auf einen gemischten Tag ein, bei dem der Regenschirm nicht fehlen darf, die Winterjacke aber getrost daheim bleiben kann.

Die Temperaturen im Detail Aufgewacht bei 10,65°C Grad lässt Palma den Kaffee gut schmecken und der Tag startet spürbar milder als noch die Tage zuvor. Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen dann auf bis zu 13,34°C - ideale Bedingungen für einen ausgedehnten Stadtbummel trotz des vorhergesagten leichten Regens. Am Nachmittag sinken die Temperaturen dann auf 11,46°C, bevor sie bei Einbruch der Dunkelheit auf 9,57°C abfallen. Wie fühlen sich die Temperaturen an? Trotz der tatsächlichen Temperaturen kann das Wetter manchmal kälter oder warmer wirken, je nach Wind und Luftfeuchtigkeit. Wir von der Wetterstation nehmen das für Sie genauer unter die Lupe und prognostizieren für den morgigen Tag ein thermisches Gefühl von 9,6°C am Morgen. Über den Tag hinweg wird es bei gefühlten 12,22°C spürbar milder. Am Nachmittag und Abend müssen wir uns dann auf 10,23°C bzw. 8,31°C einstellen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57% sind ein Indikator für das vorhergesagte leichte Regenwetter. Der Wind wird dabei aus Richtung 327° mit 8,78 m/s wehen, die Böen könnten jedoch mit bis zu 11,24 m/s deutlich stärker ausfallen. Bedenken Sie also, den Regenschirm ein wenig fester zu halten. Mit einer Wolkendecke von 50% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 57% wird es definitiv nicht der heißeste Tag in Palma, aber sicherlich ein Tag, der sich trotz des Wetters genießen lässt. Bleiben Sie dran für weitere Wetteraktualisierungen und genießen Sie Ihren Tag in Palma, egal bei welchem Wetter!