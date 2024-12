Buongiorno, liebe Leserinnen und Leser. Der heutige Wetterbericht führt uns ins malerische Alcúdia. Ein Blick auf die Zahlen verrät uns, dass wir mit leichtem Regen und moderaten Temperaturen rechnen dürfen – ein typischer Dezember auf Mallorca.

Die Temperaturen

Schon am Morgen werden wir Begrüßt mit angenehmen 10.6 Grad Celsius. Diese steigen im Laufe des Tages leicht an und erreichen ihren Höhepunkt mit 12.61 Grad, bevor sie am Nachmittag erneut auf 10.6 Grad abfallen. Mit zunehmender Dunkelheit können wir sogar eine erfrischende 9.78 Grad erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Selbstverständlich möchten wir Ihnen auch einen Überblick über die gefühlten Temperaturen des Tages geben. Der Morgen beginnt somit mit 9.54 Grad, bei Tag fühlt es sich dann wie gemütliche 11.47 Grad an. Am späten Nachmittag werden Sie gemäß den Prognosen förmliche 9.7 Grad fühlen, bevor die Nacht sich dann bei knackigen 8.23 Grad bemerkbar macht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt heute 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59 Prozent. Bereiten Sie sich auf eine leichte, jedoch frische Brise vor: der Wind weht heute mit 4.54 m/s aus 290 Grad. Windböen? Müssen wir bei 4.56 m/s etwa dahin schmelzen? Keineswegs! Aber eine schöne, kräftige Brise ist auf jeden Fall zu spüren! Zur Freude aller Pflanzenfreunde und Landwirte weist die Prognose eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent aus und die Wolkendecke beträgt angenehme 43 Prozent. Zusammengefasst – ein typischer Wintertag in Alcúdia steht bevor. Bleiben Sie also dran, und halten Sie Ihre Regenschirme griffbereit, liebe Alcúdinos und Gäste!