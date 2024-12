Bereiten Sie sich auf den 09. Dezember 2024 auf Cala Millor, einem paradiesischen Ort in Mallorca, auf ein gemischtes Wetter vor. Der Tag wird voraussichtlich mit leichtem Regen beginnen und eine Fläche von etwa 64% des Himmels abdecken. Eine 100-prozentige Regenwahrscheinlichkeit ist gegeben, daher sollten Sie überlegen, Ihren Regenschirm mitzunehmen. Unsere Prognose deutet auf minimale Temperaturen von 9,31°C und Maximalwerte von bis zu 11,72°C hin.

Morgens tiefere Temperaturen, mittags gemäßigt

Beginnen Sie den Tag mit erfrischenden 9,31°C am Morgen. Sobald die Sonne höher steigt, steigen auch die Temperaturen auf angenehme 11,6°C am Tag. Später am Nachmittag kühlt es sich auf 10,14°C ab und in der Nacht bleibt es bei milden 9,56°C.

Das Gefühl: Ein Tick kälter als die tatsächliche Temperatur

Obwohl die gemessenen Temperaturen bereits ziemlich kühl sind, kann das thermische Gefühl etwas trügerisch sein. Am Morgen können Sie mit 7,74°C rechnen, während die gefühlte Temperatur im Tagesverlauf auf 10,51°C klettert. Am Nachmittag fühlt es sich wie 9,25°C an und in den Abendstunden bleibt das Gefühl bei 9,21°C.

Lokaler Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Das barometrische Lesen wird 1013 hPa betragen, mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 65%. Brisenfans können sich auf die erwartete Windrichtung von 66° freuen. Mit einer Geschwindigkeit von 5,74 m/s und Böen von bis zu 6,12 m/s könnte es einen vernehmbaren Windhauch durch die Straßen von Cala Millor wehen. Nehmen Sie also eine leichte Jacke mit, wenn Sie einen Spaziergang planen.