Heute erwartet uns in Port d'Andratx ein Tag mit leichtem Regen und bedecktem Himmel. Die Temperaturen rangieren zwischen 12,66ºC in der Nacht und 13,94ºC als Höchsttemperatur am Tag. Entsprechend den gemäßigten Temperaturen werden wir auch eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von rund 62% bemerken. Lassen Sie uns nun die Einzelheiten verstehen.

Temperaturen Die Temperaturen schwanken den ganzen Tag über nur geringfügig. Mit Morgentemperaturen von 12,83ºC wird es zum Tag hin auf 13,34ºC erwärmen. Der Nachmittag bleibt stabil bei 13,37ºC und kühlt sich in der Nacht auf 12,66ºC ab. Es ist also ein sehr mildes und insgesamt feuchtes Wetter zu erwarten. Gefühlte Temperaturen Nun, die gefühlten Temperaturen könnten etwas niedriger liegen als die tatsächlichen Werte. Am Morgen werden Sie vielleicht einen Frischegefühl bei ungefähr 11,87ºC verspüren, während tagsüber eine gefühlte Temperatur von 12,35ºC herrscht. Der Nachmittag fühlt sich bei rund 12,28ºC etwas gedämpft an. Die Nachttemperaturen sinken weiter auf ein gefühltes Minimum von 11,57ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Was die anderen meteorologischen Parameter betrifft, so verhält sich der atmosphärische Druck stabil bei 1013 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 62%, was für die Jahreszeit typisch ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11,99m/s aus Richtung 329º, mit möglichen Windböen von bis zu 11,74m/s. Insgesamt lässt das Wetter für heute in Port d'Andratx einen eher ruhigen Tag mit leichtem Regen und mäßigen Temperaturen erwarten. Die Wolkendecke beträgt 66% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 66%. Es wäre also klug, einen Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie vorhaben, nach draußen zu gehen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!