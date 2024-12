Ein wolkenverhangener Himmel erwartet Santanyí am 9. Dezember 2024. Der Wettertrend zeigt, dass sich die Einwohner und Besucher auf einen leichten Regen einstellen sollten. Mit Luftfeuchtigkeitswerten von 55% und einer beträchtlichen Wolkendecke von 64% liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 82%. Hüllen Sie sich warm ein und nehmen Sie einen Regenschirm mit, wenn Sie sich auf den Weg machen.

Die Temperaturen

Die Tagestemperaturen in Santanyí zeigen eine recht geringe Schwankung. Am Morgen erwartet uns eine Minimaltemperatur von 10.14ºC. Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf etwa 13.45ºC ansteigen. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 10.38ºC ab, in der Nacht wird es mit 10.6ºC etwas milder sein. Die erreichten Höchstwerte liegen bei behaglichen 13.73ºC und die Tiefstwerte bei 10.01ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Nun, die gemessenen Temperaturen sagen nur die halbe Wahrheit. Das tatsächlich gefühlte Thermometer wird wahrscheinlich etwas niedriger ausfallen. Morgens werden Sie wahrscheinlich 9.09ºC fühlen. Tagsüber wird es sich auf 12.29ºC erwärmen. Am Nachmittag fallen die gefühlten Temperaturen wieder auf 9.38ºC, und nachts werden sie bei etwa 9.6ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Eine weitere Variable, die das Wetter bestimmt, ist der atmosphärische Druck. Am 9. Dezember beträgt er 1013 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 7.14m/s und Richtung 299º daher. Machen Sie sich auch auf mögliche Windböen von bis zu 10.07m/s gefasst. Ein ziemlich durchschnittlicher Wintertag auf unserer schönen Insel Mallorca.