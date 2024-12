Ein typischer Wintertag zeichnet sich heute in Santa Ponsa ab. Die Wetterprognose für den 9. Dezember 2024 verspricht eine eher kühle und leicht regnerische Witterung, die jedoch bei einer durchschnittlichen Temperatur von 11.86°C am Morgen und 13.23°C Mittags keinen Frost erwarten lässt. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 44% und dichten 62% Wolkendecke, wird unser geliebtes Inselparadies in eine gemütliche Winterszenerie gehüllt.

Temperaturen im Einzelnen Der Temperaturtrend bleibt durchweg mild. Der Morgen beginnt bei leicht frischen 11.86°C, erreicht tagsüber ein leichtes Plus auf annehmbare 13.23°C bevor er nachmittags auf 12.57°C absinkt. In den nächtlichen Stunden wird es mit 11.01°C weiterhin frisch bleiben, aber nicht kritisch kalt. Gefühlte Temperaturen in Santa Ponsa Gefühlte Temperaturen, ein Aspekt, der die tatsächliche Wahrnehmung des Wetters bestimmt, zeigt einen ähnlichen Verlauf. Morgens fühlt es sich an wie etwa 10.85°C, tagsüber erwärmt es sich auf gefühlte 12.18°C und sinkt nachmittags auf etwa 11.4°C ab. Die Nacht bringt gefühlte 10.02°C, was angemessen für diese Jahreszeit ist. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unsere kommenden Wetterbedingungen in Santa Ponsa sind von einem Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% geprägt. Der Wind weht mittelmäßig stark mit Geschwindigkeiten von etwa 10.99 m/s aus Richtung 328º, wobei Böen von bis zu 11.68 m/s erwartet werden. Alles in allem ein typischer und gemütlicher Dezembertag in Santa Ponsa. Vergessen Sie trotz der milden Temperaturen nicht, sich warm zu halten und den leicht regnerischen Tag mit einer Tasse heißen spanischen Chocolat con Churros zu genießen.