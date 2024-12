Nach dem heftigen Sturm mit Windböen mit Spitzengeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern hat sich die Wetterlage auf Mallorca beruhigt. Doch die Temperaturen liegen mit allerhöchstens 15 Grad am Tag und kalten 5 Grad in der Nacht deutlich unter denen, die noch vor ein paar Tagen erreicht worden waren.

Am Montag regnete es immer wieder, die Schneefallgrenze lag bei 1100 Metern. Örtlich blitzte und donnerte es. Für die kommenden Tage wurden weitere Regenschauer vorhergesagt, die Sonne lässt sich nur ab und zu blicken. Mit einer leichten Erwärmung auf 17 bis 18 Grad kann ab Donnerstag gerechnet werden.

In der Nacht zum Sonntag war es noch relativ mild gewesen, die Temperaturen lagen im Flachland fast überall im zweistelligen Bereich. Richtig kalt war es nur im Gebirge: In Escorca wurden 4,5 Grad gemessen, in der Serra d'Alfàbia 3,8 Grad, in Campos sowie Manacor 9 Grad und in Artà 9,4 Grad.

Der Sturm hatte am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag unter anderem den Flugverkehr auf Mallorca durcheinander gebracht. Außerdem stürzten nicht wenige Bäume um, in Palma flogen Blätter und Äste durch die Straßen.