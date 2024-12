Freunde des gemäßigten winterlichen Wetters aufgepasst: Der heutige Tag in Sóller, dem charmanten Städtchen im Herzen Mallorcas, präsentiert sich mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen. Die schöne "Goldene Schale", wie Sóller aufgrund ihres fruchtbaren Tales liebevoll genannt wird, zeigt sich heute von ihrer verträumten Seite. Für alle, die das mallorquinische Winterwetter lieben, ist dieser Tag ein wahres Geschenk.

Die Temperaturen: Von morgendlichen Frische zum milden Tagesverlauf

Unser Tag startet mit frischen 7.41ºC am Morgen. Dies ist die perfekte Temperatur, um die ersten Spaziergänge des Tages zu unternehmen oder den Morgenkaffee auf der geschützten Terrasse zu genießen. Am Tage erwartet uns eine maximale Temperatur von 11.18ºC, bevor sie am Nachmittag auf 9.28ºC absinkt. Die Nacht behält ihre Mildheit bei, mit einer Mindesttemperatur von 8.37ºC.

Das Thermische Gefühl: Ein Unterschied zu beachten

Aber wie wir alle wissen, spielen die realen Temperaturen nur eine Seite der Medaille. Wichtig für unser Wohlbefinden ist das sogenannte Thermische Gefühl. Morgens fühlt es sich aufgrund der Luftfeuchtigkeit etwas kälter an mit 6.27ºC. Im Laufe des Tages steigt dieses Gefühl auf 10.13ºC an, behält diesen Wert am Nachmittag und sinkt in der Nacht auf angenehme 7.65ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Wetterbegleiter

Nicht zu vernachlässigen bei jeder Wetterprognose sind natürlich die unsichtbaren Faktoren: Der Atmosphärendruck liegt bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 68%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.58m/s in Richtung 126º und bringt Böen von bis zu 2.81m/s mit sich. Die Wolkendecke bleibt bei etwa 65% - genug, um den Himmel interessant zu gestalten, ohne die Sicht zu stark einzuschränken. Und der Regen? Bei einer Wahrscheinlichkeit von 100% sollten Sie auf jeden Fall den Schirm nicht vergessen!

Zusammengefasst verspricht der Tag in Sóller ein wahres Winterwunder zu werden: Sanfter Regen, milde Temperaturen und eine leicht bewölkte Kulisse für die malerische Landschaft. Ein perfekter Tag, um das authentische Mallorca zu genießen.