Am 10. Dezember in Santanyí erwartet uns ein mildes Inselwetter mit leichten Regengüssen. Der Tag beginnt kühl mit minimalen Temperaturen von 9.01ºC und erreicht in der Tagesmitte seinen Höhepunkt bei 12.69ºC. Doch trotzdem werden Wolken das Himmelszelt von Santanyí mit einer Decke von 58% bedecken, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Also halten Sie Ihre Regenmäntel und Schirme griffbereit.

Temperaturverlauf durch den Tag Die Temperaturen in Santanyí lassen uns einen merklichen, aber nicht zu strengen Wintereinbruch spüren. Die kühle Morgenluft weckt den Ort bei etwa 9.01ºC, steigt am Tag auf ein Maximum von 12.5ºC, fällt am Nachmittag wieder auf 10.72ºC und belebt die Nacht bei milden 10.12ºC. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen spiegeln die tatsächlichen Temperaturen wider und beeinflussen maßgeblich, wie wir das Wetter wahrnehmen. Morgens fühlt sich die Luft mit 7.01ºC etwas kälter als die eigentliche Temperatur an. Tagsüber klettern sie auf erträgliche 11.4ºC, sinken nachmittags auf 9.75ºC und enden nachts bei angenehmen 9.25ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Luftdruckwerte messen stabile 1017 hPa. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 61%, was eine gut ausbalancierte Feuchte in der Luft bedeutet. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.21m/s aus der Richtung von 62º wehen, wobei Böen von bis zu 4.57m/s zu erwarten sind. Etwas, was man im Auge behalten sollte, wenn man draußen unterwegs ist.