Heute möchten wir einen Blick auf das Wetter für Santa Ponsa, der Perle der Baleareninsel Mallorca, am 10. Dezember 2024 werfen. Erwartet wird ein Tag mit leichtem Regen, frischen Temperaturen und einer angenehmen Brise. Santa Ponsa liegt an der südwestlichen Küste von Mallorca und ist bekannt für sein mildes Klima, selbst in den Wintermonaten. Der 10. Dezember wird trotz der frischen Temperaturen und des leichten Regens ein typischer Wintertag auf Mallorca sein.

Die Temperaturen

Die Temperaturen in Santa Ponsa werden am 10. Dezember einen Bereich zwischen 9,67ºC und 12,66ºC abdecken. Am Morgen beginnt der Tag mit erwarteten 9,85ºC, bevor sie in der Tagesmitte auf angenehme 12,36ºC steigen. In den Nachmittagsstunden kühlen die Temperaturen wieder etwas ab und erreichen 11,17ºC, während sie in der Nacht bei etwa 10,76ºC liegen.

Die gefühlten Temperaturen

Das thermische Gefühl, eine wichtige Komponente in der Wetterbeobachtung, wird am Morgen bei rund 7,84ºC liegen. Später am Tag wird es mit 11,3ºC ein wenig wärmer sein. Am Nachmittag wird das thermische Gefühl dann 10,27ºC und in der Nacht 9,88ºC betragen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck für diesen Tag wird bei einhundertsiebzehn Hektopascal (1017 hPa) liegen, während die Luftfeuchtigkeit 63 % beträgt. Es ist ein mäßiger Wind aus 83º Richtung zu erwarten, der mit einer Geschwindigkeit von etwa 4,16 m/s weht, und Böen von 4,81 m/s erreicht. Trotz der Regenwahrscheinlichkeit von 100%, wird die Wolkendecke lediglich 36% betragen.

Wenn Sie also zu den Glücklichen gehören, die ihren Tag auf dieser wunderschönen Insel verbringen dürfen, dann sollten Sie sich auf einen typischen winterlichen Tag unter den milden Bedingungen von Mallorca einstellen. Genießen Sie die frische Meeresbrise und den leichten Regen, der die Landschaft von Santa Ponsa noch lebendiger macht.