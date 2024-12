Freuen Sie sich auf einen äußerst angenehmen Tag in Sóller. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen zwischen 6,92°C und 12,81°C wird der 11. Dezember 2024 auf Mallorca ein milder Wintertag. Die Prognose verspricht eine geringe Regenwahrscheinlichkeit von 25% und einen Tag, der perfekt ist, um die Schönheit dieses ruhigen Paradieses zu genießen. Wir nehmen Sie mit auf eine detaillierte Reise durch den Wetterbericht.

Details zu den Tages-Temperaturen

Die morgendliche Temperatur wird ein erfrischendes 6,92°C betragen, ideal für einen frühen Spaziergang. Im Laufe des Tages wird es auf 12,11°C ansteigen, was bedeutet, dass eine leichte Jacke ausreichen sollte. Am Nachmittag erwarten wir 9,04°C und die Nacht bringt eine minimale Abkühlung auf 8,45°C. Es wird empfohlen, sich entsprechend zu kleiden, um dieses wunderbare Wetter in vollen Zügen genießen zu können.

Gefühlte Temperaturen

Trotz dieser konkreten Zahlen spielt die gefühlte Temperatur eine wichtige Rolle in unserem Tagesablauf. Mit Werten, die Ihrer Haut eine leicht kühle Brise von 6,92°C am Morgen bieten, steigt das Thermometer auf ein sanftes 11°C am Tag. Der Nachmittag verspricht eine gefühlte Temperatur von 7,41°C, die sich nach Einbruch der Dunkelheit nur geringfügig auf 7.56°C erhöht. Denken Sie daran, auch diese Zahlen bei der Planung Ihrer Aktivitäten zu berücksichtigen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Eine weitere bemerkenswerte Information betrifft den atmosphärischen Druck, der für den Tag bei 1020 hPa liegt, und den bemerkenswert niedrigen Luftfeuchtigkeitswert von 62%. Das ist eine gute Nachricht für alle, die die feuchten Winter von Mallorca meiden wollen. Was den Wind betrifft, so wird er mit einer Geschwindigkeit von 3,02m/s aus Richtung 61° wehen und gelegentlich Böen von 3,19m/s erreichen. Auch hier gibt es nichts zu befürchten. Wie Sie sehen, verspricht der 11. Dezember in Sóller ein klarer und friedlicher Tag zu werden.

Genießen Sie den malerischen Anblick von Sóller unter einem klarblauen Himmel, nehmen Sie die milden Temperaturen in sich auf und atmen Sie die frische Luft ein, die dieser bezaubernde Ort zu bieten hat. Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Tag!