Heute geht unser Blick auf das malerische Alcúdia im Herzen Mallorcas, wo sich das Wetterphänomen der Insel auf faszinierende Weise manifestiert. Der 11. Dezember präsentiert sich, typisch für die Jahreszeit, mit leichten Regenschauern. Die grauen Wolken sollten jedoch niemanden vom Besuch dieses einzigartigen Ortes auf der Baleareninsel abhalten.

Über das Thermometer hinaus

Die registrierte Mindesttemperatur für heute liegt bei 9.4ºC und die Höchsttemperatur bei 13.04ºC. Ein ziemlich milder Winter, gemessen an den europäischen Standards. Der Morgen erwartet uns bei 9.4ºC, tagsüber klettert das Quecksilber auf 12.7ºC und am Nachmittag sinkt es leicht auf 11.52ºC. Mit dem Einbruch der Nacht erwartet uns dann eine Temperatur von knapp 11.15ºC.

Das Gefühl auf der Haut

Wie wir alle wissen, ist der Winter viel mehr als bloße Zahlen auf dem Thermometer, es ist ein Gefühl, eine Emotion. Und daher werden wir auf Mallorca morgens eine gefühlte Temperatur von 8.49ºC haben, tagsüber klettert das Thermometer gefühlsmäßig auf 11.7ºC, am Nachmittag genießen wir 10.63ºC und in der Nacht fühlen wir uns bei angenehmen 10.38ºC gut.

Die unsichtbaren Wetterkomponenten

Der atmosphärische Druck für den heutigen Tag liegt bei 1020 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 64% liegt. Eine perfekte Balance für unser Wohlbefinden. Der Wind, ein stetiger Begleiter auf der Insel, wird mit einer Geschwindigkeit von 2.81m/s aus 25º Richtung wehen. Die Böen sollen laut Vorhersagen bis zu 2.82m/s erreichen. Alles in allem ist der heutige Tag ein exemplarischer Tag für das stetig wechselnde Klima Alcúdias.

In Bezug auf die Bewölkung ist der Himmel fast klar, mit einer Abdeckung von nur 4%. Jedoch, alles hat seine Kehrseite. Die heutige Regenwahrscheinlichkeit beträgt in Alcúdia 83%. Daher ist es ratsam, einen Regenschirm bei sich zu tragen, wenn Sie heute in Alcúdia unterwegs sind. Bleiben Sie trocken und genießen Sie das winterliche Mallorca in vollen Zügen!